Alla Campi Reali Cantù non riesce l'impresa

La Campi Reali Cantù non riesce nell'impresa di espugnare il difficile campo della MA Acqua S. Bernardo Cuneo. I piemontesi si impongono per 3-1 in una partita nella quale i dettagli hanno fatto la differenza. Da sottolineare i 33 punti con il 62% in attacco di Marco Novello.

La partita

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero. Coach Matteo Battocchio è costretto a rinunciare a Giulio Pinali, quindi spazio per Davide Brignach in diagonale con Daniele Sottile, con Felice Sette e Karli Allik in banda, Lorenzo Codarin e Marco Volpato al centro, e Domenico Cavaccini libero.

A inizio primo set Novello lancia i suoi (3-5), ma due muri di Codarin su Galliani ribaltano il punteggio (8-7). Allik permette ai suoi di allungare, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (11-8). E' l'opposto canturino a tenere a galla i suoi, e un suo muro su Sette sancisce la parità a quota 14. Sottile vince uno scontro a rete e riporta avanti i suoi (17-15), il videocheck conferma che Sette ha pestato la linea dei 3 metri in pipe (17-17), Allik ricaccia indietro gli avversari (19-17), e il vantaggio resta fino alla fine. Chiude il parziale un attacco dello schiacciatore estone (25-23).

A inizio secondo set due errori della MA Acqua S. Bernardo permettono alla Campi Reali di prendere il doppio vantaggio (3-5, 8-10), ma un tocco di Sottile mette il punteggio in parità a quota 12. Tiozzo mette a terra la parallela del nuovo +2, e Coach Battocchio vuole parlarci su (12-14). Allik rimette tutto in parità a quota 14, e un ace di Volpato riporta il pallino del gioco nella metà campo di Cuneo (16-15). Codarin mette a terra la palla del +2 interno, e Coach Mattiroli ferma tutto (19-17). La pipe di Tiozzo finisce fuori (20-17), ma due errori dei cuneesi riportano sotto i canturini (20-19). Cantù le prova tutte ma non riesce a ricucire lo strappo. Sette mette a terra la pipe che chiude il parziale (25-22).

A inizio terzo set la MA Acqua S. Bernardo prova ad allungare approfittando di qualche errore della Campi Reali (3-1), ma la Campi Reali non sta a guardare e, guidata da Bragatto ribalta tutto (4-6). Un ace di Cottarelli convince Coach Battocchio a fermare il gioco (5-9). Questo dà la scossa a Cuneo, che rimonta con Allik (9-10), ma è un muro di Bragatto sullo stesso schiacciatore estone a ridare il +3 a Cantù (9-12). I canturini non indietreggiano di un passo, Novello mette a terra una palla vagante, e Coach Battocchio ferma tutto (11-16). Al rientro in campo i lombardi non perdono il ritmo, e Tiozzo mette a terra il +7 (12-19). Il finale è tutto degli ospiti, che chiudono grazie ad una battuta fuori di Volpato (15-25).

L'inizio di quarto set è combattuto: la Ma Acqua S. Bernardo riesce a prendere due lunghezze di vantaggio grazie ad Allik (7-5), ma la Campi Reali lotta su ogni pallone e non permette agli avversari di volare via fino al turno al servizio di Allik che permette ai suoi un parziale di 4-0 (da 9-8 a 13-8), con Coach Mattiroli che chiama entrambi i time-out a sua disposizione nel frangente. Due errori di Novello, e Cuneo allunga ancora (16-10), ma il turno al servizio di Bacco mette in difficoltà i piemontesi, e Cantù sembra riaprire i giochi (16-15). Novello ritrova la parità a quota 17, ma Volpato riporta avanti i suoi (19-17). Sembra essere l'allungo decisivo, ma l'opposto canturino riporta tutto in pari a quota 22, e si va ai vantaggi. Il finale non è adatto ai deboli di cuore, ma il muro di Sottile su Tiozzo chiude parziale e partita (33-31).

Il commento

“Purtroppo, pur giocando una discreta partita, forse stasera ancora di più rispetto a domenica scorsa, siamo mancati un pochino nell'incisività al servizio nei primi due set, anche perché loro hanno ricevuto molto bene - ha detto coach Alessandro Mattiroli a fine partita - Quando l'abbiamo fatto, diventiamo una squadra pericolosa e che gioca alla grande. Questa è una partita sofferta, e soffriamo il non aver fatto punti perché, ancora più dell'altra sera, avremmo meritato qualcosa. Ma questo è lo sport, e continuiamo a lavorare per cambiare queste cose”. Foto 1 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 2 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 3 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 4 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 5 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 6 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 7 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 8 di 9 Photo credit: Margherita Leone Foto 9 di 9 Photo credit: Margherita Leone

Il tabellino

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO 3

CAMPI REALI CANTU' 1

(25-23, 25-22, 15-25, 33-31)

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Sottile 3, Brignach 14, Sette 10, Allik 17, Volpato 13, Codarin 12, Cavaccini (L1), Oberto, Malavasi 1, Mastrangelo, Compagnoni. N.E.: Agapitos, Chiaramello, Pinali (L2). All: Battocchio, 2° All: Morando (battute vincenti 1, battute sbagliate 20, muri 7).

CAMPI REALI CANTU': Cottarelli 2, Novello 33, Galliani 9, Tiozzo 14, Candeli 4, Bragatto 7, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi, Bacco. NE: Cormio, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli, 2° All: Zingoni (battute vincenti 3, battute sbagliate 19, muri 8).

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Sergio Jacobacci (Venezia)

Addetto al videocheck: Marco Viale

Photo credit: Margherita Leone