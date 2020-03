Allenamenti con le campionesse della Polisportiva Fino Mornasco VIDEO

Anche lo sport si è fermato a causa dell’emergenza Covid-19. Resta però la voglia di continuare gli allenamenti insieme, anche se tutti rintanati nelle proprie case. Così fa anche la Polisportiva Fino Mornasco che organiza delle sessioni di allenamento con protagoniste le sue campionesse di ginnastica artistica.

Allenamenti con le campionesse della Polisportiva Fino Mornasco

“Le nostre campionesse – si legge nell’invito via Facebook – vi propongono esercizi da fare a casa per mantenersi in forma e rientrare in palestra cariche e preparate. Cosa aspettate allora? Fate come loro! Guardate i video e mettetevi al lavoro!”.

Oggi il primo allenamento è stato firmato da Martina Rizzelli tra riscaldamenti e verticali. Domani, domenica 15 marzo 2020, potenziamento con Erika Fasana. Lunedì 16 marzo 2020 sarà il turno di Sofia Busato tra scioltezza e slanci. Appuntamento, in entrambi i casi, alle 15 sulla pagina Facebook della Polisportiva.