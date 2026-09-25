Allenamento congiunto a Cantù: la Campi Reali cede 3-1 alla Conad Reggio Emilia

Finisce per 3-1 per gli ospiti della Conad Reggio Emilia il secondo allenamento congiunto casalingo della Campi Reali Cantù. Al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate i canturini, ancora orfani di Andrea Argenta, lottano per lunghi tratti alla pari contro un’avversaria di categoria superiore.

Coach Tommaso Invernici continua ad usare il modulo a tre schiacciatori con Gabriele Pertoldi, Luca Romano e Luca Chiapello, con Matteo Bonomi in cabina di regia, Capitan Federico Mazza e Riccardo Aretz al centro, e Nicolò Hoffer libero. Nel corso dell’allenamento congiunto darà poi spazio a tutti i giocatori a sua disposizione.

Set per set: Cantù tiene testa a Reggio Emilia

Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio fino alla fine, che vede la Conad prevalere (22-25). Nel secondo parziale la Campi Reali parte subito forte (4-1, 13-8), Reggio Emilia torna sotto (14-13), impatta a quota 20, ma Cantù si impone nel finale (25-23). Nel terzo set i reggiani si lanciano subito avanti (1-4), allungano (9-16); i canturini tornano sotto (17-19) ma la rimonta non si completa (23-25). Anche nel quarto parziale gli emiliani partono subito forte (3-7): prima subiscono rimonta e sorpasso da parte dei lombardi (13-7); poi reagiscono (14-13, 18 pari) e passano (22-25).

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Credit foto: Patrizia Tettamanti

Statistiche e top scorer

Top scorer è Luca Chiapello con 14 palloni a terra (2 muri e 1 ace). Da segnalare i 3 muri di Luca Romano sugli 8 di squadra, e i due ace di Gabriele Pertoldi (6 totali a fronte di 13 battute sbagliate). La ricezione si mantiene in linea con gli allenamenti congiunti precedenti (51% positiva, 20% perfetta), come anche l’attacco (39% di squadra, con sia Federico Mazza che Riccardo Aretz oltre il 60%).

Le parole di coach Invernici