All'Europeo U20 femminile partenza falsa per l'Italia della brianzola Bernardi ko all'overtime

Pallacanestro donne

E' iniziata male la rassegna continentale per le azzurre e la cestista di Figino

Partenza falsa dell'Italia femminile Unde20 e per la brianzola Ilaria Bernardi ai campionati Europei a Matosinhos in Portogallo.

La sconfitta

Ieri sera nel match d'esordio nel girone D le azzurre sono state battute dalla Polonia per 79-74 dopo un tempo supplementare e una partita molto difficile. Non sono bastati gli 8 punti della cestista di Figino Bernardi per evitare questo primo ko. L'Italia però cerca subito riscatto, già oggi quando alle ore 19.00 torna in campo per sfidare la Cechia, che al debutto è stata battuta dai Paesi Bassi per 60-89. Lunedì 4 agosto ultimo impegno della prima fase per le azzurre contro i Paesi Bassi (14.00). Al termine della prima fase l’Italia incrocerà negli Ottavi di Finale una delle squadre del gruppo C, ovvero una tra Svezia, Turchia, Lettonia e Islanda.

Il tabellino di Polonia-Italia 79-74 d1ts

Parziali: 14-15, 24-19, 12-11, 14-19, 15-10

Polonia: Pelka ne, Wysocka 1 (0/2), Burzyńska 12 (2/3, 2/3), Kusiak* 2 (1/2), Stasiak ne, Grzadziela 9 (3/5, 1/2), Ullmann* 21 (6/13, 1/5), Rutkowska* (0/4), Steblecka 8 (4/5), Malawy (0/1 da tre), Ulan* 22 (3/8, 3/8), Adamczuk* 4 (2/7). All: Snochowski.

Italia: Edokpaigbe* 6 (1/4, 0/3), Lucantoni 3 (1/1 da tre), Cedolini ne, Zanardi* 6 (1/5, 1/6), Lussignoli* 7 (2/6, 1/3), Gianangeli 2 (1/5), Zuccon* (0/2, 0/1), Piatti, Bernardi 8 (2/6, 0/1), Fantini 16 (6/9, 0/1), Osazuwa* 19 (7/14), Baldassarre 7 (2/7 da tre). All: Piazza.

Arbitri: Suzana Vujicic (Montenegro), Natasa Dragojevic (Montenegro), Cisil Gungor (Turchia)

Le azzurre convocate

Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese

Ilaria Bernardi 2005 1.78 G Basket Foxes Giussano

Ginevra Cedolini 2005 1.85 A San Martino Di Lupari

Candy Edokpaigbe 2005 1.80 G Seattle University

Martina Fantini 2005 1.92 C Faenza Basket Project

Agnese Gianangeli 2005 1.83 A Pall. Femm. Umbertide

Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Sophia Lussignoli 2005 1.70 G Ororosa Bergamo

Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga

Caterina Piatti 2006 1.92 C Lupe San Martino

Emma Zuccon 2006 1.81 A Reyer Venezia

Carlotta Zanardi 2005 1.80 P Brixia Brescia