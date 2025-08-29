Amadeo è oro nella World Championship in Belgio

L'impresa

Si è infortunata poco prima dei Mondiali, ma Roberta Amadeo di Cermenate, non ha perso la grinta e con la sua determinazione ieri, giovedì 28 agosto 2025, ha conquistato l’oro con la nazionale paralimpica nella Cronometro World Championship 2025 a Ronse in Belgio.

Medaglia d'oro in Belgio

In Belgio l'atleta con la sua handbike ha centrato l'ennesimo traguardo della sua carriera. Commenta così la vittoria Amadeo:

"E’ stata una vittoria inaspettata".

L'infortunio

Amadeo non può che essere soddisfatta del risultato ottenuto, visto l’infortunio che l’ha colpita a ridosso di questo importante appuntamento. Racconta la campionessa:

"Mi sono fratturata un piede un mese prima della partenza per il mondiale e ho tolto il gesso il 21 agosto, a ridosso della gara".

Ma nonostante ciò la ciclista non si è fermata:

"E’ stato complesso, ma non ho mollato e alla fine siamo arrivati qui. Ho seguito pedissequamente le indicazioni del mio coach e tenuto la tabella di marcia prevista, con i dovuti aggiustamenti e sempre facendo i conti con la sclerosi multipla, che non è mai scontato".

Domani di nuovo in pista

Domani, sabato 30 agosto 2025, Amadeo tornerà in pista per la gara in linea, dove troverà nuovamente l’avversaria thailandese, arrivata seconda alla cronometro. Conclude Amadeo: