Amicacci Abruzzo ferma ancora la Unipol

Si è interrotta la striscia positiva di 8 vittorie consecutive per la Unipol Briantea84 Cantù che nel pomeriggio del PalaCastrum di Giulianova è stata fermata da Amicacci Abruzzo, 61-59. I canturini non perdevano proprio dall’unica sconfitta rimediata prima di questa partita, sempre per mano degli abruzzesi il 13 dicembre scorso al PalaMeda (71-77). Decisivo oggi il canestro di Benvenuto allo scadere, dopo il momentaneo aggancio di De Maggi (59-59) a 16’’ dal termine. È stata la sfida degli abruzzesi che partono bene, spinti da Tanghe e Mehiauoi capaci di trascinare i loro fino al +8 in avvio di secondo quarto, ma anche di una Unipol che ha chiuso avanti il secondo quarto e si è spinta fino al +7 dopo la pausa lunga. Partita poi proseguita con un botta e risposta e la coppia Boganelli-Mcintyre che con rispettivamente i primi 8 e 5 punti valgono il +6 a 10’ dalla fine. Nell’ultimo quarto la Unipol aggancia Amicacci due volte, ma Benvenuto nel finale non perdona. La Unipol mantiene la testa della classifica, nonostante l’aggancio della Dinamo Lab Sassari(brianzoli avanti per scontro diretto) vittoriosa contro Vicenza. E tra due settimane (11 aprile, ore20.30), dopo la pausa delle festività pasquali, al PalaMeda sarà proprio sfida contro i sardi.

Il match

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Berdun, Carossino,Gabas e Bedzeti. È Tanghe a firmare i primi due punti della gara, dopo quasi 2’ di gioco con errori al tiro da entrambi le parti. Benvenuto porta i suoi sul 4-0, poi Gabas rimedia alle imprecisioni iniziali con il canestro canturino. Ancora Tanghe, poi Carossino. Tripla di Mehiaoui, Bedzeti si impone sotto canestro con due punti e il libero indovinato. Poi Mehiaoui si ripresenta a referto con la seconda tripla, Gabas e Carossino pareggiano i conti: 12-12 a 5’14’’ in un avvio di primo quarto molto vivace. Gabas vale il primo vantaggio biancoblù (12-14). Mandjam e Mehiaoui per il ribaltamento (17-14), approfittando di alcune distrazioni difensive dei canturini a poco più di 2’ dalla fine. Benvenuto indovina un libero su due, +4 Amicacci (18-14). Carossino settimo punto personale, poi Benvenuto sulla sirena. 20-16 il parziale dopo 10’. Mehiaoui avvia il secondo quarto, +6 Amicacci (22-16). Time-out chiamato da coach Gomez che approfitta per i primi cambi della sfida: dentro De Maggi e Poggenwisch, fuori Berdun e Gabas. Benvenuto fa volare i suoi sul +8 (24-16), ci pensa la Patzwald a riportare i suoi a referto con due punti preziosi in questa fase di gioco, poi fa tutto bene Carossino per il -4 (24-20) a 6’43’’dall’intervallo lungo. Coach Di Giusto per il time-out. Ancora Benvenuto, Bedzeti in risposta. Carossino uno su due dalla lunetta, 26-23 al giro di boa del tempo.

La ripresa

La Unipol deve sempre rincorrere. Assist di De Maggi a tagliare per Bedzeti, -1 (26-25). Primo sigillo per Topo, Bedzeti raccoglie poi un altro assist a tagliare, questa volta di capitan Carossino. Le difese stanno facendola differenza, con poche possibilità di spazi lasciati da entrambe le formazioni, continuano anche gli errori al tiro. È proprio il primo sigillo di De Maggi a trovare il nuovo vantaggio canturino (28-29), che poi replica poco dopo a coronamento di una bellissima azione. Mehiaoui caparbio nel finale che approfitta di una leggerezza difensiva, si va negli spogliatoi sul 30-31 con la Unipol avanti.Tanghe subito a canestro, al rientro in campo dopo un problema alla carrozzina rimediato nel quarto scorso. De Maggi e Poggenwisch riprendono in mano la guida della gara (32-37), canturini che piazzano una buona difesa e grande circolazione della palla. +5 e massimo vantaggio canturino in questa gara. Mehiaoui e poi Carossino. Benvenuto 0/2 dalla lunetta, non da lui. Assist no look di Bedzeti, Carossino raccoglie e sigla il 34-41 (+7, nuovo massimo vantaggio): poi Benvenuto e i primi due punti di Boganelli limitano il gap. Al giro di boa del terzo quarto il punteggio è di 38-41. Amicacci alimenta il break (6-0) grazie ai primi punti di Mcintyre, 40-41 al tabellone. Time-out. Bedzeti approfitta di un corridoio in area e non perdona, poi Tanghe fa tutto bene dalla sua mattonella, Boganelli lasciato solo non perdona: nuovo vantaggio Amicacci (44-43) a 2’51’’dalla fine del tempo di gioco. Ecco Bedzeti, poi ancora Boganelli che ne fa altri 4 e si prende in mano la sua squadra: 48-45 a 1’17’’ dal termine. Rientrano in campo Gabas e Berdun, fuori DeMaggi e Poggenwisch. Tripla di Mcintyre +6 Amicacci (51-45) in un finale infuocato.

Ultimi 10 minuti

Ultimi 10’ di gioco. Carossino e Gabas per il -2 (51-49), poi Boganelli recupera un prezioso pallone e manda a canestro Benvenuto. Time-out quando mancano 7’57’’ alla fine della gara. Carossino 4-0 che vale la parità (53-53) e ventello personale fin qui. Benvenuto riporta i suoi in avanti, poi Mandjam per il +4 (57-53) Amicacci 4’45’’ dal termine della sfida. Scorre il tempo, a 2’56’’ il tabellone è ancora bloccato sullo stesso punteggio. Coach Gomez si riaffida a De Maggi e Poggenwisch per questi secondi finali, fuori Gabas e Berdun. Proprio De Maggi vale il momentaneo -2 (57-55) e la sua personale doppia cifra con 10 punti a 2’40’’ dalla fine. Mandjam+4 (59-55) a 1’35’’. Errore Amicacci in fase di possesso, time-out a 55’’ dalla conclusione. De Maggi monumentale con 4 punti che valgono il 59-59 a 16’’ dalla fine, in mezzo un recupero incredibile di Bedzeti. Time-out. Tanghe rimessa per Benvenuto perfetta che a 5 decimi vale il +2(61-59). Time-out, ma il tempo non è dalla parte della Unipol nell’ultimo tentativo. Finisce qui: vittoria Amicacci in un finale incredibile, 61-59.

(Foto credit by Alessandro Vezzoli)