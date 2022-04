Amichevole Pallacanestro Cantù e Aurora Desio in campo per beneficenza

Progetto benefico

Si è tenuto questa sera al “PalaBancoDesio” l’incontro amichevole tra Acqua S.Bernardo Cantù e Pallacanestro Aurora Desio, in campo per una nobile causa, nell’ambito del progetto benefico a sostegno dell’Ospedale Pio XI di Desio.

Il ricavato dell’evento sarà infatti interamente devoluto al Pronto Soccorso dell’ospedale desiano, al fine di ampliarne gli spazi come da richiesta della ASST Brianza; parte attiva del progetto e della raccolta fondi anche la onlus Cancro Primo Aiuto. Quanto alla gara, vinta da Cantù, tanti gli spunti interessanti: su tutti il ritorno in campo di Trevon Allen, che nelle ultime due settimane era rimasto ai box per via di un infortunio.

Il giocatore americano ha riassaporato il ritmo partita partendo titolare in quintetto assieme a Bryant, Severini, Nikolic e Boev; l’obiettivo è riavere la guardia statunitense a disposizione per il match di campionato contro Ravenna, in campo a Desio domenica primo maggio. Non meno importante anche il massiccio utilizzo dei giovani biancoblù, schierati da coach Marco Sodini nel corso dell’amichevole. Nell’arco della serata, infine, da segnalare i tanti applausi che il migliaio di presenti ha riservato a Christian Di Giuliomaria; per una sola sera, l’ex centro di Pallacanestro Cantù ha vestito la canotta dell’Aurora Desio prima di lasciare il basket giocato.