Anche Fontana scende in campo con la Pallacanestro Cantù e Varese VIDEO

Prosegue a ritmi spediti la raccolta fondi “ALL TOGETHER NOW” #vinciamoloinsieme che, per l’occasione, ha unito Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese per contrastare, insieme ai rispettivi tifosi, l’avversario più forte del momento: il coronavirus. Un avversario comune che ha fatto sì, per una volta, che i due club e le due tifoserie mettessero da parte ogni tipo di rivalità.

Anche Fontana scende in campo con la Pallacanestro Cantù e Varese

Le due società lombarde, accomunate da una storia di invidiabile lustro, stanno unendo le proprie forze al fine di raccogliere fondi per le rispettive realtà locali. Pallacanestro Cantù, con l’aiuto di Tutti Insieme Cantù – l’azionariato popolare del club canturino – sosterrà la Croce Rossa locale, mentre Pallacanestro Varese, supportata dal trust di tifosi Il Basket Siamo Noi, devolverà le donazioni all’Ospedale di Circolo ASST Sette Laghi. Alla campagna social dei due club ha partecipato questa mattina anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale, entusiasta per la lodevole iniziativa, ha voluto far sentire alle due piazze la propria vicinanza. Il governatore lombardo, infatti, ha realizzato un videomessaggio che i due club hanno diffuso sulle proprie pagine ufficiali Facebook.

Di seguito il link per effettuare una donazione:

https://www.gofundme.com/f/vinciamolo-insieme.

La cifra sinora raccolta, aggiornata alle ore 12:30, supera i 5mila euro.