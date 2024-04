Anche gara 2 playout è amara per Cantù stoppata in casa contro Lodi 37-48

Playout di serie c femminile ancora amari per il Btf Cantù. Ieri sera infatti le furie rosse brianzole diretta da coach Valerio Rossi hanno giocato la seconda partita della serie salvezza contro il Basket Lodi ma hanno dovuto incassare il secondo ko di fila.

Sconfitta in casa

Dopo aver perso nel weekend scorso il match d'esordio a Lodi, ieri sera sul campo di casa del Toto Caimi di Vighizzolo il Btf ha dovuto alzare bandiera bianca battuto alla distanza per 37-48. Grande equilibrio per quasi tre quarti ma poi Lodi alla distanza ha trovato l'allungo vincente. «Purtroppo – dice coach Rossi – abbiamo pagato alla distanza gli infortuni subiti in gara1. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare e andare poi a Lodi per vincere». Ora però la situazione per Cantù è difficile sotto 0-2 nella serie e tornerà in campo per gara 3 a Lodi sabato 4 maggio: eventuali gare 4 a Cantù l'11 maggio e gara 5 a Lodi il 19 maggio.

Il tabellino di Btf Cantù-Basket Lodi 37-48

Parziali: 14-15, 27-28, 33-38.

Btf: Romanò 5, Padovani 2, Barelli 1, Maspero 2, G. Volpi 5, Sartor 6, S. Volpi 5, Vitali 11. Ne Ballabio, Mauri, Ben Arfa. All Rossi. .

Queste tutte le gare 2 dei playout

Mercoledì 24 aprile Btf Cantù-Lodi 37-48, sabato 27 QSA Milano-Villa Guardia, Cappuccinese-Tradate; domenica 28 Crema-Vigevano, Garbagnate-Cremonese, Trezzano-Vobarno.

Questi i risultati delle gare 1 dei playout

Tradate-Cappuccinese 77-42, Villa Guardia-QSA 52-56, Vigevano-Crema 38-71, Lodi-Cantù 57-44, Cremonese-Garbagnate 53-58, Vorbano-Trezzano 68-59.