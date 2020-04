Pallacanestro Cantù e Pallacanestro Varese, con la collaborazione di Tutti Insieme Cantù e Il Basket Siamo Noi (rispettivamente azionariato popolare e supporter trust dell’uno e dell’altro club), proseguono la loro iniziativa benefica per contrastare l’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e, in particolare, la regione della Lombardia.

Anche i sindaci scendono in campo per la raccolta fondi “All together now”

Dopo il videomessaggio di Attilio Fontana, governatore di Regione Lombardia, nella giornata odierna sono scesi in campo a favore della raccolta fondi “ALL TOGETHER NOW” anche i sindaci delle due città: Alice Galbiati per Cantù, Davide Galimberti per Varese. L’intervento dei due sindaci, visibile e ascoltabile sui canali ufficiali di Pallacanestro

Cantù, ha fatto seguito a quello di Carlo Recalcati e a quelli dei capitani delle due squadre, Andrea La Torre e Giancarlo Ferrero, protagonisti di una piacevole intervista doppia nella giornata di ieri. La raccolta fondi, intanto, prosegue a buoni ritmi, con la soglia dei 15mila euro sempre più vicina. L’intero ricavato sarà devoluto a favore della Croce Rossa di Cantù

e dell’Ospedale di Circolo di Varese. QUI il link per effettuare una donazione.