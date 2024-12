Ancora ko casalingo per Mariano battuta dal Sanga Milano

Ancora a bocca asciutta la Nonna Papera Mariano che ha aperto il 10° turno di serie C femminile giocando in anticipo a domicilio ma rimediando l'ennesimo ko per mano del San Gabriele Milano. La squadra milanese si è imposta contro le biancorosse brianzole di coach Dionigi Cappelletti per 48-66 salendo così in vetta. Mariano invece resta da sola all'ultimo posto.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele Milano 16; Sondrio 14; Gavirate, Corsico, Lecco 12; Legnano 10; Villa Guardia, Vertematese, Fernese 8; Trezzano, Bollate, Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.