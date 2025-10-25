Ancora un “centello” per gli Under17 di Cantù che travolgono il Social Osa per 111-36

Quarta vittoria consecutiva per la squadra biancoblù che conferma primato e imbattibilità

Ancora una prova travolgente per la Generali Buelli e Rasero Cantù che per il 4° turno del campionato Eccellenza Under17 ha battuto in casa il Social Osa Milano con un netto 111-36. Altro centello per la squadra diretta da coach Antonio Visciglia che così inanella il suo quarto successo di fila e mantiene il primato nel girone B. Partita a senso unico per i canturini che prima sprecano un pò ma poi dilagano trascinati dal top scorer Simone Ventura. Gli U17 di Cantù torneranno in campo domenica 2 novembre a Gorla Maggiore ospiti del Pol. Mago.

Tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Social Osa Milano 111-36

Parziali: 31-7, 59-12, 83-23

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 8, Villa 9, Sellitto, Fossati 9, Zotti Pavlovic 5, Ventura 23, Pulcinelli 4, Pozzi 5, Fortis 18, Alexa, Martinalli 2, Bagordo 17, Ring 11. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Social OSA Milano: Di Giovanni 2, Russo, De Marco 9, La Rocca, Venturini 7, Ghezzi 2, Benussi 4, Rossi 4, Bolognesi 5, Heras Ferrari, Tellarini 3, Barbieri. All. Caspani.