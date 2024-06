Andrea Galliani confermato tra gli schiacciatori del Pool Libertas

Andrea Galliani è tornato al Pool Libertas Cantù nel dicembre 2023 dopo una lontananza durata ben 11 anni, durante i quali ha calcato i taraflex di SuperLega e di Serie A2.

Galliani è confermato al Pool Libertas

“Andrea è uno dei giocatori con cui ho passato più tempo in sala pesi quando era qui la scorsa volta - confessa Coach Alessandro Mattiroli - e lo conosco bene sia dal punto di vista umano che da quello tecnico. Di lui mi fido tantissimo, e quando ho saputo che lui e Luca Butti erano parte della squadra ho pensato che fossero un'ottima base di partenza perché sono persone di per cui stravedo”.

“Sono contento di restare”

Queste, invece, le parole del giocatore: “Sono contento di restare a Cantù per la mia seconda stagione consecutiva. Il prossimo campionato sarà impegnativo, ma si tratta in larga parte di squadre nuove, come noi. Bisognerà vedere come va l'amalgama. Le prime 3-4 faranno un campionato di vertice, ma il livello in generale è alto, e si alza ogni anno di più. Sarà una battaglia ogni domenica. Noi abbiamo fatto qualche scommessa, ma penso che siano ragazzi che hanno voglia di lavorare, di farsi vedere e lavorare. Il gruppo può fare bene, ma tante squadre sono ben attrezzate. Quindi noi ci dovremo impegnare moltissimo, ancora di più rispetto agli altri anni. Ma il livello sarà alto in allenamento, e quando si lavora bene durante la settimana i risultati arrivano”.

La scheda

Galliani, classe 1988, schiacciatore, ha iniziato la carriera nei primi anni 2000.

Carriera: 2002-2004: DVB Desio (Giov.); 2004-2006: Merate (Giov.); 2006-2008: Bre Banca Lannutti Cuneo (Giov.); 2008-2009: Volley Team San Donà (B1); 2009-2012: Cassa Rurale Cantù (B1/A2); 2012-2013: Bre Banca Lannutti Cuneo (A1); 2013-2014: Sieco Service Ortona (A2); 2014-2017: Vero Volley Monza (A1); 2017-2018: Monini Spoleto (A2); 2018-2019: Vero Volley Monza (A1); 2019-2023 Atlantide Pallavolo Brescia (A2); 2023-…: Pool Libertas Cantù (A2).

Photo credit: Patrizia Tettamanti