Annunciato il programma dell'Eurocup di basket in carrozzina: si svolgerà a casa della Briantea

C'è da segnare sul calendario l'appuntamento con il grande basket in carrozzina europeo per fine aprile: è stato annunciato il programma delle final eight di Eurocup1 che si terranno dal 28 al 30 aprile a Meda e Lentate sul Seveso, in casa dell'UnipolSai Briantea84 Cantù che sarà anche la società organizzatrice.

La IWBF Europe (International Wheelchair Basketball Federation) ha ufficializzato il programma delle gare della Final Eight di Eurocup1. La fase finale della seconda competizione europea più prestigiosa nel panorama del basket in carrozzina si disputerà, come annunciato, in Brianza in doppia location: al PalaMeda (via Udine 1/A, Meda) e alla Palestra Comunale di Lentate sul Seveso (via Madonna del Ghisallo).

Briantea84, ormai da diversi mesi, è impegnata in tutta la fase di organizzazione e pianificazione dell’evento. Nei prossimi giorni verranno comunicate tutte le modalità di prenotazione dei posti e

informazioni su come seguire le partite. Ecco la suddivisione dei due gironi e l’elenco delle gare.

Girone A

Hornets Le Cannet (Francia)

Santo Stefano KOS Group (Italia)

Self Group Millennium Basket Padova (Italia)

Galatasaray S.K. (Turchia)

Girone B

UnipolSai Briantea84 Cantù (Italia)

BG Baskets Hamburg (Germania)

Bidaideak Bilbao BSR (Spagna)

CTH Lannion (Francia)

Il programma delle gare

(C1= PalaMeda | C2 = Palazzetto Comunale Lentate sul Seveso)

Venerdì 28 aprile

13.30 C1 Hornets Le Cannet-Galatasaray S.K.

13.30 C2 Self Group Millennium Basket Padova -Santo Stefano KOS Group

15.45 C1 UnipolSai Briantea84 Cantù-CTH Lannion

15.45 C2 Bidaideak Bilbao BSR-BG Baskets Hamburg

18.00 C1 Santo Stefano KOS Group-Hornets Le Cannet

18.00 C2 Galatasaray S.K.-Self Group Millennium Basket Padova

20.15 C1 BG Baskets Hamburg-UnipolSai Briantea84 Cantù

20.15 C2 CTH Lannion-Bidaideak Bilbao BSR

Sabato 29 aprile

9.30 C1 Self Group Millennium BasketPadova-Hornets Le Cannet

9.30 C2 Santo Stefano KOS Group-Galatasaray S.K.

11.45 C1 Bidaideak Bilbao BSR-UnipolSai Briantea84 Cantù

11.45 C2 BG Baskets Hamburg-CTH Lannion

Finals 5-8 & Cross-Over

15.15 C1 Finale quinto-sesto posto

15.15 C2 Finale settimo-ottavo posto

17.30 C1 Semifinale 1

17.30 C2 Semifinale 2

Domenica 30 aprile

10.00 C1 Finale terzo-quarto posto

12.15 C1 Finale primo-secondo posto