Anticipi DR1: torna al successo Villa Guardia, Inverigo manca il bis vincente

Anticipi agrodolci per due squadre lariane ieri sera, venerdì 26 aprile, nel 1° turno di ritorno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1. Torna a sorridere e a vincere nel girone Silver Centro il Villa Guardia che in casa ha domato il Paderno. Domani, domenica 28 aprile, toccherà all'Appiano Gentile che autogestito e senza allenatore renderà visita al Mojazza Milano. Nel girone Bronze centro invece ieri sera sconfitta casalinga per il Gigante Inverigo che ci ha provato contro Rho ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca mancando così il bis vincente per coach Diego Oldani. A segno il Cabiate che si mantiene in vetta. Nel girone Gold Centro posticipi domenicali per Erba e Cucciago rispettivamente attese dalle sfide con Seregno e Bollate.

I tabellini di ieri sera

Villa Guardia-Paderno 72 - 64

Parziali 17-23, 35-39, 55-55

G.S. Villaguardia ASD : Persico Benedetto 18, Moscatelli Igor 13, Magatti Leonardo 8, Pagani Samuele 8, Baparapè Malik 6, Mazzoni Michael 6, Lamedica Alessio 5, Semoventa R. 5, Strambini Pietro 3, Gatti Nicolò, Veronelli Francesco, Filomena L. All. Di Lorenzo.

Il Gigante Inverigo - C.M.B. Rho 66 - 71

Parziali 20-14, 30-28, 51-50

Il Gigante Inverigo : Bianchi Omar 18, Caggio David 13, Terraneo Mattia 9, Carcano Nicolò 8, Galli Federico 5, Gafforelli Tommaso 4, Ravasi Marco 3, Cappelletti Simone 2, Garota Giacomo 2, Motta Cristiano 2, Galli Riccardo. All. Oldani.

Il programma del 1° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 26 aprile Villa Guardia-Paderno 72-64, domenica 28 Masters Carate-Nibionno, ire 19.30 Mojazza Milano-Appiano Gentile; 9/5 Rovagnate-Bresso, .

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno 14; Paderno, Masters Carate Brianza, GS Villa Guardia 10; Indipendente Appiano, Rovagnate, Bresso 8.

Il programma del 1° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 26 aprile ore 21 Inverigo-CMB Rho 66-71, S. Antonino-Sondrio 71-67, Cabiate-Mandello 65-60; domenica 28 Nuovo Basket Groane Lentate-Tirano.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Cabiate 18; Mandello 16; Cmb Rho 14, Sondrio, Antonino Centro 10; Il Gigante Inverigo 8; Tirano 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 1° turno ritorno girone Gold Centro

Sabato 27 aprile Morbegno-Sedriano, domenica 28 ore 17.30 Cucciago-Bollate (a Chiavenna), ore 18.45 Seregno-Erba, Binzago-Civatese.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 14; Sedriano 12; Civatese, Bollate 10; Morbegno 8; Seregno 6; Cucciago Bulls 3.