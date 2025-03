Anticipo ancora amaro per Mariano, oggi in campo Villa Guardia e Vertemate

Anticipo ancora una volta amaro per la Nonna Papera Mariano che perdendo sul campo della Fernese vede sempre più vicino lo spettro della retrocessione diretta dalla serie C femminile.

Niente da fare per la squadra biancorossa diretta da coach Dionigi Cappelletti che ora non può più permettersi passi falsi se vuole tenere accesa la fiammella della speranza. Posticipi domenicali invece per le altre due squadre lariane: stasera alle 18 il Villa Guardia cerca riscatto e punti sul campo dell'Ardor Bollate mentre la Vertematese alle 20 renderà visita all'Aba Legnano in uno scontro diretto in chiave playoff.

Il programma dell’8° turno di ritorno del girone Ovest

Anticipi Tradate-Lecco 44-62; Gavirate-San Gabriele 68-76, Fernese-Nonna Papera Mariano 59-40, Trezzano-Corsico 51-61, Sondrio-Vittuone 36-69; oggi domenica 9 Ardor Bollate-Villa Guardia, Legnano-Vertematese.

La classifica aggiornata del girone Ovest

Vittuone 38; S. Gabriele 36; Sondrio 34; Lecco 30; Gavirate 26; Fernese, Corsico 22; Legnano, Vertematese 18; Villa Guardia, Bollate 12; Trezzano, Tradate 10; Mariano 2.