Apoteosi Le Bocce Erba, sbanca Coccaglio e vola in finalissima

Missione compiuta da Le Bocce Erba che andando a sbancare il campo del Coccaglio ha chiuso la serie di semifinale playoff in Divisione Regionale1 qualificandosi così per la finalissima che vale la promozione.

La gara

Un capolavoro quello realizzato ieri sera dalla squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli che dopo un primo quarto equilibrato ha preso in mano la gara allungando e contenendo fino al 40′ i tentavi di rimonta dei locali. Con questa vittoria Erba chiude 2-0 la serie contro il Coccaglio e vola in finalissima dove attende di conoscere l’avversaria dalla serie Orzinuovi-Agrate attualmente in parità 1-1 e che giocherà la bella domani sera. Intanto in casa Le Bocce è festa per il raggiungimento di questo ottimo risultato… ma si sa l’appetito vien mangiando.

Il tabellino di gara 2 semifinale Albrici Coccaglio – Le Bocce Erba 56 – 70 serie 0-2

Parziali 18-20, 31-42, 44-55

Albrici Coccaglio: Nicola Zubini 18, Mikhail Rovelli 11, Gabriele Trezzi 11, Mattia Marella 6, Simone Olivieri 6, Simone Dolci 2, Roberto Piantoni 2, Davide Lamera, Mattia Baroni ne, Gabriele Longhi ne, Giovanni Staffiere ne. All. Peli.

Le Bocce Erba: Carlo Brambilla 15, Alessandro Allevi 14, Francesco Baruffini 11, Giorgio Sivaglieri 7, Francesco Stillo 6, Gianluca Corti 5, Andrea Ratti 5, Stefano Cagnazzo 4, Francesco Caimi 2, Alex Clerici 1, Marco Spreafico. All. Bocciarelli.

Programma semifinale

Gara 1: venerdì 1 maggio Erba-Coccaglio 79-56; gara 2 mercoledì 6 maggio Coccaglio-Erba 56-70