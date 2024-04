Appiano esonera Gargantini e punta sull'autogestione

Si apre questa sera il girone di ritorno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 ma quello che tiene banco è il valzer della panchine che ha interessato anche squadre lariane.

Si punta su autogestione

Settimana scorsa è cambiata la conduzione tecnica de Il Gigante Inverigo nel girone Bronze che dopo il passo indietro di coach Davide Pina ha iniziato con una vittoria il nuovo corso con Diego Oldani. Stasera la sua seconda partita, la prima in casa contro il CMB Rho.

Spostandoci al girone Silver colpo di scena ad Appiano Gentile dove la società ha esonerato il secondo tecnico della stagione. Dopo aver cambiato ad inizio anno Alberto Colombo ora l'Indipendente ha sollevato dall'incarico anche coach Giuseppe Gargantini e ha deciso per l'autogestione della squadra fino alla fine del campionato. Appiano tornerà in campo domenica ospite del Mojazza mentre stasera apre il Villa Guardia che in casa riceve il Paderno. Nel Gold invece fari puntai sui posticipi domenicali del Cucciago che giocherà il suo turno casalingo sul neutro di Chiavenna contro Bollate mentre la capolista Erba sarà di scena a Seregno dove è arrivato come coach il tecnico brianzolo ex Virtus Cermenate Gilberto Spinelli.

Il programma del 1° turno ritorno girone Gold Centro

Sabato 27 aprile Morbegno-Sedriano, domenica 28 ore 17.30 Cucciago-Bollate (a Chiavenna), ore 18.45 Seregno-Erba, Binzago-Civatese.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 14; Sedriano 12; Civatese, Bollate 10; Morbegno 8; Seregno 6; Cucciago Bulls 3.

Il programma del 1° turno ritorno girone Silver Centro

Venerdì 26 aprile Rovagnate-Bresso, ore 21.30 Villa Guardia-Paderno, domenica 28 Masters Carate-Nibionno, ire 19.30 Mojazza Milano-Appiano Gentile.

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano, Nibionno 14; Paderno, Masters Carate Brianza 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Rovagnate, Bresso 8.

Il programma del 1° turno ritorno girone Bronze Centro

Venerdì 26 aprile ore 21 Inverigo-CMB Rho, S. Antonino-Sondrio, Cabiate-Mandello, Nuovo Basket Groane Lentate-Tirano.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello, Cabiate 16; Cmb Rho 12, Sondrio 10; Il Gigante Inverigo, Antonino Centro 8; Tirano 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.