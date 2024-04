Appiano Gentile gioca d'anticipo e ritrova la vittoria contro il Bresso in DR1

Solo una squadra lariana è scesa in campo ieri sera nel 2° turno di questa seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1.

La vittoria

E' stata l'Indipendente Appiano Gentile che ieri sera è tornata alla vittoria nel girone Silver centro domando in casa il Bresso e agganciando così a quota 8 il Villa Guardia che invece scenderà in campo domenica 7 a Carate Brianza. Domani in campo anche le due formazioni nostrane del girone Gold: la capolista Le Bocce Erba impegnata a Binzago in un duello al vertice, e i Cucciago Bulls a domicilio contro Sedriano. Lunedì poi toccherà al Gigante Inverigo ospitare il derby con Cabiate nel girone Bronze. Ecco risultati, cartelloni e classifiche dei vari gironi.

Il programma del 2° turno girone Silver Centro

Venerdì 5 aprile Rovagnate-Paderno 59-67, Appiano Gentile-Bresso 52-46; domenica 7 ore 21 Masters Carate Brianza-GS Villa Guardia, Mojazza-Nibionno.

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano 12; Nibionno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano, Paderno 8; Masters Carate Brianza 6; Bresso, Rovagnate 4.

Il programma del 2° turno girone Bronze Centro

Venerdì 5 aprile: Lentate-Sondrio 64-73, Cmb Rho-Tirano 73-78, S. Antonino Centro-Mandello 62-65; lunedì 8 ore 21 Inverigo-Cabiate.

La classifica del girone Bronze Centro

Mandello 14; Cabiate, Cmb Rho 10; Sondrio 8; Il Gigante Inverigo, Tirano 6; S. Antonino Centro, Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 2° turno girone Gold Centro

Sabato 6 aprile Morbegno-Bollate; domenica 7 ore 18.30 Binzago-Le Bocce, Cucciago-Sedriano, Seregno-Civatese.

Classifica del girone Gold Centro

Binzago, Le Bocce Erba 12; Sedriano, Bollate, Civatese 8; Morbegno.