Applausi per la 14esima Sports Holding Under20 Summer League

E' andata in archivio tra gli applausi anche la 14esima edizione della Cantù Sports Holding Under20 Summer League.

Applausi per la kermesse

Si è svolta da venerdì 6 giugno e fino a domenica 8 sul parquet del PalaPrealpi di Seveso sotto la regia di da Progetto Giovani Cantù e Pallacanestro Cantù. L'edizione 2025 della kermesse ha visto in campo ben 78 tra i migliori talenti italiani divisi in sei squadre che si sono affrontate sotto gli occhi di tanti appassionati e molti addetti ai lavori. Per la cronaca il successo ha premiato la formazione della Amati Servizi che in finalissima ha battuto l'AG Generali Buelli &Rasero per 82-78.

Questi tutti i risultati dell’edizione 2025

Venerdì 7: ore 19 Amici di Como-Amati Servizi 85-94, ore 21 AG Generali Buelli &Rasero-Gorla Energy 98-87

Sabato 8: ore 14 Seveso Marmi-Amici di Como 79-89, ore 16 BCC Cantù-Gorla Energy 96-102, ore 18 Seveso Marmi-Amati Servizi 81-105, ore 20 BCC Cantù-AG Generali Buelli &Rasero 85-90

Classifica Girone A

Amati Servizi 4; Amici di Como 2; Seveso Marmi 0.

Classifica Girone B

AG Generali Buelli &Rasero 4; Gorla Energy 2; BCC Cantù 0.

Domenica 9 giugno: ore 11 finale 5°-6° posto Seveso Marmi - BCC Cantù 102-100, ore 13 finale 3°-4° posto Gorla Energy-Amici di Como 112-78, ore 15 finale 1°-2° posto Amati Servizi -AG Generali Buelli &Rasero 82-78.

Classifica finale Summer League 2025

1° posto Amati Servizi

2° posto AG Generali Buelli &Rasero

3° posto Gorla Energy

4° posto Amici di Como

5° posto Seveso Marmi

6° posto BCC Cantù