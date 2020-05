Arcellasco calcio, gran colpo per la panchina: arriva Bertarelli

Arcellasco calcio, gran colpo per la panchina: arriva Raul Bertarelli.

Arcellasco calcio: le novità

Anche se le incognite in vista della prossima stagione sono ancora tante, l’Arcellasco ha scelto di non temporeggiare e ha già iniziato a dare forma alla squadra dell’anno prossimo. Giocare d’anticipo per il momento ha pagato, visto che con la firma di Raul Bertarelli gli erbesi si sono assicurati un nome di peso in panchina. A convincerlo a sposare il progetto biancorosso ha contribuito proprio l’ex tecnico Ottolina, che ha lavorato fianco a fianco con il ds Silvano Pirovano.

