Arena Cantù Next: un altro passo avanti, approvata la proposta progettuale

Oggi la Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’adesione alla proposta di accordo di programma tra il Comune di Cantù e Regione Lombardia per la realizzazione, attraverso project financing, di una nuova struttura polifunzionale denominata Casa del Basket. Lo annunciano il Sottosegretario Regionale ai rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia Fabrizio Turba e l’Assessore agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori.

La proposta progettuale approvata questa mattina dalla Giunta Regionale prevede la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport “Arena Cantù Next” dotato di circa 5.100 posti a sedere, un campo di allenamento con campo di gioco alla quota seminterrato con tribuna interna da 150 posti, oltre ad un campo esterno ‘3 contro 3’ e un parcheggio privato. Il costo per la realizzazione dell’opera è di €50.405.318,19 e Regione Lombardia contribuirà con un finanziamento pari a €4.000.000, il Comune di Cantù per un importo di €6.988.000 e il restante da parte del promotore privato.

“La nuova arena polifunzionale di Cantù sarà un’opera fondamentale non solo per la città di Cantù e per l’intera cittadinanza ma è destinata a diventare un importante polo attrattore per tutto il territorio comasco e lombardo, – spiegano quasi all'unisono Turba e Sertori – ospiterà le partite casalinghe delle squadre locali di pallacanestro e pallavolo, delle società facenti parte del progetto giovani Cantù e la squadra di basket della Briantea84 inoltre, potrà ospitare ulteriori scenari sportivi e non come incontri e allenamenti di box, convegni, conferenze, fiere e concerti”.

“Questo impianto - continuano -, atteso dalla cittadinanza da molto tempo, permetterà inoltre, grazie alla collaborazione delle società sportive locali, di promuovere l’attività sportiva anche agonistica principalmente della fascia giovanile della popolazione creando un luogo di aggregazione di elevato interesse a valore sociale oltre a colmare l’attuale carenza di impianti sportivi con una struttura moderna e progettata per consentire la pratica agonistica anche ai soggetti affetti da disabilità. Regione Lombardia conferma la volontà di investire sulle strutture e attività sportive garantendo in questo modo ai nostri ragazzi un futuro migliore”.