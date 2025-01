Argento ai mondiali di hockey su ghiaccio per Arianna Novati

E’ tornata a casa da Budapest con una medaglia d’argento al collo Arianna Novati, la quindicenne di Cantù che gioca a hockey su ghiaccio.

La giocatrice è arrivata al secondo posto ai mondiali di hockey su ghiaccio che si sono svolti a Budapest dal 5 all’11 gennaio.

Il racconto del papà

A raccontare l'impresa di Arianna è suo papà, Simone Novati:

"Arianna è stata convocata nella nazionale under 18 e da fine agosto ha fatto la preparazione con vari raduni in Austria, Germania e a dicembre in Francia. I raduni non erano andati molto bene e le ragazze non riuscivano a trovare la quadra. Hanno perso quasi tutte le amichevoli nel pre-mondiale".

La spedizione mondiale di Novati non è partita con le migliori previsioni e la sua partecipazione è stata messa in dubbio:

"Prima di partire per Budapest Arianna ha avuto un piccolo infortunio alla spalla. Ha preso una botta durante l’ultima partita di campionato e la sua presenza al mondiale è stata in forse fino all’ultimo. Poi grazie al fisioterapista e al medico di squadra è riuscita a partire".

Il campionato mondiale

Nonostante i risultati pre-campionati, la squadra italiana si è fatta valere, arrivando seconda, dietro alle padrone di casa. Prosegue il papà di Arianna:

"Il campionato si sviluppava in un girone all’italiana dove la nazionale ha dovuto affrontare tutte le altre squadre. La vittoria spettava alla squadra con più punti. Arianna e le compagne hanno perso solo con l’Ungheria, che ha vinto il campionato".

A fare il tifo per lei, sugli spalti, mamma e papà:

"Purtroppo siamo riusciti a vedere solo le ultime partite, quelle del weekend, ma siamo felicissimi del risultato di nostra figlia, anche perché nessuno ci sperava. Viste le amichevoli si puntava al massimo al bronzo, ma le ragazze sono state brave, si sono compattate e hanno fatto lavoro di squadra".

Arianna, tornata in Italia, proseguirà la stagione in Svizzera, dove gioca in due squadre, ma è già proiettata al prossimo impegno: ai primi di febbraio andrà in Georgia dove, con la nazionale under 16, parteciperà ai Campionati europei.