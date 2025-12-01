Arriva la vittoria per la Campi Reali: vince al die-break

La Campi Reali Cantù conquista la prima vittoria nella stagione 2025/26 battendo al tie-break la Essence Hotels Fano.

Primi sorrisi per la Campi Reali

Una prova solida quella dei canturini, capaci di rimontare uno svantaggio di 9 punti nel primo set, e di non disunirsi nel quinto, quando gli avversari sono stati capaci di riagguantarli nel punteggio in più momenti.

Coach Alessio Zingoni lancia subito nella mischia Luka Tadic in diagonale a Nikolay Ivanov, con Luca Martinelli al palleggio, Gaetano Penna opposto, Nicola Candeli e Gabriele Maletto centrali e Luca Butti libero. Coach Daniele Moretti risponde con Manuel Coscione in cabina di regia, Maksym Tonkonoh opposto, Jan Fornal e Federico Roberti in banda, Stefano Mengozzi e Fabio Ricci al centro, e Nicola Iannelli libero.

Il match

A inizio primo set la Essence Hotels parte subito forte (1-5). Candeli attacca fuori (4-9), Roberti mura Tadic, e Coach Zingoni vuole parlarci su (5-11). Fano continua a macinare gioco, Tonkonoh piazza un ace, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (8-17). ivanov si scatena, la Campi Reali si riavvicina, e Coach Moretti ferma tutto (12-17). Cantù non perde il ritmo e si avvicina sempre di più (16-19, 19-21). Un ace di Maletto segna il -1, e Coach Moretti ferma di nuovo il gioco (22-23). Candeli mura Fornal ed è parità a quota 23. Un errore per parte e si va ai vantaggi, Tadic ribalta la situazione (26-25), ma un ace di Fornal riporta il pallino del gioco nella metà campo fanese (30-31). Penna ripaga con la stessa moneta (32-31), il videocheck conferma che il muro di Candeli su Merlo è in campo, e i padroni di casa si portano a casa il parziale (34-32).

L’inizio di secondo set è in equilibrio, poi Maletto mura Mengozzi, Roberti attacca out, e la Campi Reali prova ad allungare (13-10). La Essence Hotels ribalta subito la situazione, e Coach Zingoni vuole parlarci su (13-14). Si prosegue punto a punto, poi Fornal mette a terra due attacchi, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (17-19). Penna mura Merlo, Meschiari mette a terra l’attacco, Cantù ritorna avanti, e Coach Moretti ferma tutto (22-21). Penna risponde a Tonkonoh, e si va di nuovo ai vantaggi, chiusi alla prima occasione da un attacco in rete dell’opposto canturino (24-26).

Anche l’inizio di terzo set è in equilibrio, poi Tadic mura un tocco di seconda intenzione di Coscione, Tonkonoh attacca out, e la Campi Reali prova a scappare. Tadic invade a muro, Mengozzi mura Maletto, ed è parità a quota 10. Meschiari si scatena, e Coach Moretti ferma tutto (14-11). Al rientro in campo Cantù allunga ancora, e Coach Moretti chiama il suo secondo time-out (18-13). Si torna a giocare, e qualche errore di troppo nella metà campo canturina permette alla Essence Hotels di tornare sotto, quindi Coach Zingoni vuole parlarci su (21-19). Un ace di Tadic riporta i padroni di casa a +4 (23-19), e una battuta in rete di Fornal chiude il parziale (25-21).

A inizio quarto set la Essence Hotels approfitta di qualche imprecisione della Campi Reali per provare a scappare, e Coach Zingoni ferma il gioco (1-4). Cantù ribatte colpo su colpo, e un’invasione di Tonkonoh dopo un ace di Tadic mette il punteggio in parità a quota 10. Fano, spinta dai colpi di Fornal e Tonkonoh, allunga lentamente, e Coach Zingoni chiama il suo secondo time-out (16-19). Al rientro in campo Coscione continua con il suo turno in battuta, e lascia la riga dei nove metri al termine del break di 0-5 che di fatto chiude il parziale (16-22). Tonkonoh manda la partita al tie-break (21-25).

A inizio quinto set la Campi Reali prova subito a scappare (4-1), ma la Essence Hotels pareggia a quota 5, con Coach Zingoni che vuole parlarci su. Si prosegue punto a punto, poi Tadic e Penna conquistano il doppio vantaggio per Cantù, e Coach Moretti ferma il gioco (11-9). Fornal mura Penna per due volte, ed è di nuovo parità a quota 12. Sale in cattedra Mengozzi, e un suo muro su Meschiari convince Coach Zingoni a chiamare il suo secondo time-out (12-13). Penna mura Fornal, ribalta di nuovo il punteggio, e Coach Moretti ferma tutto (14-13). Al rientro in campo Penna chiude subito per i suoi (15-13).

“Contenti di esserci sbloccati”

Le parole di coach Alessio Zingoni a fine partita: “La partita è stata bella lunga. Siamo contenti di esserci finalmente sbloccati, perché questi ragazzi stanno lavorando benissimo da tempo, e questo è il giusto merito. Dobbiamo crescere di maturità sull’attenzione tecnica perché non possiamo avere questi alti e bassi in questa categoria, e dovremmo averlo già capito. La vittoria ci fa comodo, perché rigiochiamo tra pochi giorni, e l’entusiasmo è buono. Vorrei fare un plauso agli schiacciatori: adesso siamo uno in più, e a partire da Andrea (Bacco, ndr), che ha qualche problema fisico ed è in un momento particolare della sua carriera, anche gli altri hanno reagito benissimo. Quindi bravissimi, e testa alla prossima, che sarà ancora in casa, dove cercheremo di fare il massimo”.