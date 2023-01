Il Club Arti Orientali è stato al ritiro a Tarvisio, dove si è svolto il camp internazionale di karate: gli atleti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile tra allenamento, emozioni e spirito di squadra.

Arti marziali, da Cantù a Tarvisio con due atleti olimpici

Il gruppo, accompagnato dal coach Davide Colombo, si è allenato con doppia sessione con i campioni olimpici Anzelika Terliuga dall’ Ucraina, atleta in cima al ranking mondiale nel combattimento, e Damian Quintero dalla Spagna, tra i più medagliati del mondo nel kata. Il camp è stato organizzato da Davide Benetello, ex campione del mondo dei pesi massimi, oggi vicepresidente federale italiano e membro esecutivo della «World Karate Federation». Sul tatami ad allenare gli atleti c’erano i maestri della Nazionale Gennaro Talarico e Luca Valdesi. Oltre agli allenamenti importanti in vista dei prossimi appuntamenti, bellissimi sono stati i momenti del pranzo in baita, della piscina e della musica. Perché se c'è connessione tra le persone, il karate viene ancora meglio.