Asd Ginnica 96, due atlete ai Campionati italiani di specialità Gold

Campionati italiani di specialità Gold per l’Asd Ginnica 96

Sabato 8 novembre, a Caorle, si è svolto il Campionato di specialità Gold di Ginnastica Ritmica, una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale.

Per l’Asd Ginnica 96 si è trattato di un momento storico: per la prima volta, due atlete della società hanno conquistato l’accesso ai Campionati italiani, coronando un percorso di crescita tecnica e personale di altissimo livello. Momenti indelebili per le allieve che, con grande tenacia e impegno, hanno raggiunto risultati sbalorditivi.

Nella categoria Junior 1, Irene Bardellotto ha difeso con grande determinazione il pass ottenuto grazie allo splendido oro al cerchio conquistato alla Zona Tecnica. In pedana ha mostrato un lavoro maturo, frutto di mesi di impegno, precisione e costanza. Una piccola imprecisione ha inciso sul risultato finale, ma Irene ha stupito tutti con parole che raccontano la sua mentalità vincente: “Ora ho più tempo per prepararmi e fare meglio a gennaio”.

Un approccio che vale più di mille medaglie e che l’ha portata a chiudere con un eccellente settimo posto nazionale, consapevole del proprio potenziale e degli obiettivi sempre più ambiziosi che può raggiungere.

Cerchio e clavette per Motta

A seguire, la compagna Emily Motta, che per la prima volta ha centrato l’accesso al nazionale con entrambi gli attrezzi, grazie al titolo di Zona Tecnica alle clavette e a un brillante bronzo al cerchio. Nel suo esercizio al cerchio ha mostrato grande destrezza e controllo, ottenendo l’ottavo punteggio nazionale.

Alle clavette, invece, l’emozione è stata altissima: fino all’ultimo punteggio la gara è rimasta aperta, con Emily che ha sfiorato un risultato storico e ha conquistato un meritatissimo quarto posto italiano, nonostante una piccola imprecisione nel finale.

Le emozioni vissute resteranno un patrimonio prezioso per entrambe le ginnaste e rappresentano un punto di partenza verso una nuova stagione che si aprirà a gennaio, carica di energia e nuove sfide.

Asd Ginnica 96 rivolge un sentito ringraziamento e speciali complimenti alle allenatrici Rebecca Amico, Alessia Fani e Federica Trotta, il cui lavoro quotidiano, la dedizione e la competenza hanno reso possibile questo traguardo straordinario.