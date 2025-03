Serie C: Nonna Papera retrocessa matematicamente

Il campionato di Serie C femminile ha emesso il suo primo verdetto e purtroppo è negativo per una squadra lariana.

Condanna in Serie C

Quando mancano quattro turni alla fine della stagione regolare, la Nonna Papera Mariano è retrocessa. La matematica è arrivata dopo l'ultima sconfitta subita in casa contro Tradate ma non è stato un verdetto sorprendente in casa biancorossa dove era nell'aria da tempo come ammette coach Dionigi Cappelletti: "Purtroppo è stata una stagione difficile fin dall'inizio visto che abbiamo cambiato tanto e ringiovanito la squadra. Purtroppo abbiamo avuto molte difficoltà e siamo riusciti a vincere una sola partita. Ora anche la matematica dice che siamo retrocessi ci dispiace molto ma la cosa positiva è che siamo migliorati rispetto al girone d’andata. Spero sia stata comunque un’esperienza utile per le ragazze che meritano un plauso perché continuano a venire in palestra per allenarsi bene e con entusiasmo. Ora vogliamo chiudere la stagione onorando il campionato e provando a conquistare una seconda vittoria così ho promesso che offrirò la pizza a queste super ragazze che se la meritano per impegno e dedizione".

Il prossimo impegno della Nonna Papera Mariano sarà però molto tosto visto che domenica in posticipo renderà vista al San Gabriele Milano secondo in classifica. Il cartellone del 10° turno di ritorno, invece, si aprirà già domani sera con la Vertematese che riceverà Bollate mentre sabato sera il Villa Guardia ospiterà la capolista Vittuone.

Il programma del 10° turno di ritorno del girone Ovest

Venerd 21 marzo Gavirate-Sondrio, Tradate-Fernese, Vertematese-Bollate, Trezzano-Legnano; sabato 22 Villa Guardia-Vittuone; domenica 23 ore 18 San Gabriele-Mariano; Corsico-Lecco.

La classifica aggiornata del girone Ovest, Serie C

Vittuone 40; S. Gabriele 38; Sondrio 36; Lecco 32; Gavirate 26; Corsico 24; Fernese, Legnano 22; Vertematese 18; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Nonna Papera Mariano 2.