Atleta del G.P. Mobili Cantù agli Europei

Sport

La manifestazione sportiva è in programma dal 6 al 13 luglio in Germania

Continuano le soddisfazioni in casa Gruppo Pattinatori Mobili Bcc Cantù, mentre cresce l'attesa per il Campionato Italiano in casa dopo ben 22 anni.

Il campionato europeo

Ma non è solo in campo nazionale che la squadra canturina nutre grosse aspettative. È imminente infatti l'inizio del campionato Europeo, che si terrà dal 6 al 13 luglio a Gross-Gerau, in Germania. "E' il campionato nel quale il nostro atleta Lorenzo Maggioni è stato selezionato per far parte della squadra Nazionale guidata dal CT Massimiliano Presti, ha raccontato il presidente del Gruppo Pattinatori Mobili Bcc di Cantù Leonardo Risoli.

Le specialità

Maggioni cercherà di bissare la fantastica medaglia d'oro vinta lo scorso anno in Belgio nella specialità dei 100 metri, la gara più veloce del programma. Quest'anno si cimenterà nella stessa disciplina ma nella categoria Juniores. "Un grosso in bocca al lupo al nostro atleta sempre pronto a regalarci nuove emozioni", ha concluso Risoli.