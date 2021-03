Atletica, allenamenti sì o no? Ecco quali categorie possono anche in zona rossa 

Atletica alcune news dalla Fidal Lombardia e di Como.

Atletica rinviata la riunione del 21 marzo a Busto Arsizio aperta a tutte le società comasche Cadetti

Anche l’atletica lariana prosegue in zona rossa. La Fidal di Como-Lecco ha infatti precisato.

“In Zona Rossa rispetto al comunicato dell’8 marzo 2021 nulla cambia in materia di allenamenti e partecipazione degli atleti agli eventi di PREMINENTE interesse nazionale; sono sospesi gli allenamenti svolti nei centri sportivi e nei circoli all’aperto pubblici e privati, ovviamente non per gli atleti di cui sopra. La pratica della disciplina per quanti iscritti ai Corsi e alle Scuole di Atletica Leggera, allo stato attuale è da intendersi sospesa. La pratica dell’attività sportiva sarà consentita solo all’aperto in forma individuale e nei pressi della propria abitazione. Chiuse palestre, piscine e sospese le attività presso i centri e i circoli sportivi pubblici e privati”.

Quindi anche in zona rossa possono continuare ad allenarsi gli atleti delle categorie Senior, Promesse, Junior, Allievi e Cadetti. Si deve fermare invece l’attività di Ragazzi ed Esordienti.

La Fidal Lombardia ha comunicato che per disposizione delle autorità comunali la riunione di interesse nazionale Cadetti/e in programma a Busto Arsizio (Varese) domenica 21 marzo e destinata alle società dei comitati di Como/Lecco, Milano, Pavia, Sondrio e Varese è stata annullata. La riunione di Mantova in programma sabato 20 marzo è stata invece aperta ai tesserati Cadetti/e di tutte le province.