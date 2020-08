Atletica, arrivano gli Open days estivi della Colverde 

Atletica: bella iniziativa giovanile organizzata dalla Polisportiva lariana.

Atletica gli allenamenti si svolgeranno a fine agosto e inizio settembre

L’atletica Colverde riparte. Già perché la polisportiva lariana in vista della nuova stagione sportiva 2020/21 ha organizzato una serie di Open days che partiranno a fine agosto e continueranno ad inizio settembre: allenamenti aperti sia ai ragazzi nati dal 2007 al 2013 che a quelli nati dal 2007 in poi. Gli allenamenti si svolgeranno dalle ore 18 presso il centro sportivo “Fumagalli” in via del Pascolo, Colverde. Per informazioni è possibile rivolgersi al tel. 3381816739 (Maurizio)

Allenamenti per i nati dal 2007 in poi

Martedì 27 agosto, 1 settembre, 8 settembre

Giovedì 27 agosto, 3 settembre. 10 settembre

Allenamenti per i nati dal 2013 al 2007

Lunedì 31 agosto, 7 settembre

Mercoledì 2 settembre, 9 settembre

Venerdì 4 settembre