Atletica cadetti/e tornano in pista con il trittico del Memorial Alma Clerici

Atletica pronta a ripartire l’attività del comitato Fidal Como/Lecco.

Atletica in programma tre eventi il 17 aprile a Gallarate, il 18 a Busto Arsizio e l’ultimo domenica 24 a Rovellasca

Importanti novità agonistiche in arrivo per l’atletica lariana che si prepara a tornare in pista almeno con le categorie Cadetti maschile e femminile. La Fidal Como/Lecco infatti ha pubblicato un comunicato con cui annuncia la ripartenza e lo farà in occasione del Memorial Alma Clerici riunione di interesse nazionale Outdoor che si strutturerà su tre appuntamenti: la prima giornata è prevista per sabato 17 aprile a Gallarate quindi la seconda domenica 18 a Busto Arsizio e in fine la terza giornata sabato 24 aprile a Rovellasca. In gara ci saranno gli atleti delle province di Como, Lecco, Varese e Sondrio