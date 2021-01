Atletica lariana Gianni Mauri confermato alla presidenza dell Fidal Lombardia

Atletica lariana: si è svolta ieri l’assemblea elettiva regionale a Monza.

Atletica lariana il comasco Gianpaolo Riva confermato tra i 12 consiglieri per il quadriennio 2021-24

E’ stata una giornata importante, quella di sabato 9 gennaio, per l’Atletica lariana e lombarda. Ieri, infatti, a Monza si è svolta l’Assemblea Elettiva del Comitato Regionale FIDAL Lombardia che ha confermato Gianni Mauri alla presidenza dell’atletica lombarda. Il 62enne dirigente di Limbiate ha ottenuto 6923 voti (66,32% delle preferenze) ed è stato confermato nella massima carica del Comitato Regionale FIDAL Lombardia per il quadriennio 2021-2024 superando l’altro candidato Alessandro Castelli che ha ottenuto 3140 voti pari al 30,08% al termine di un confronto elettorale che ha coinvolto 300 società pari al 69,28% degli aventi diritto al voto. Revisore dei conti è stato eletto l’unico candidato, il ragionier Massimo Colombo, in carica anche nell’ultimo quadriennio. Dodici i consiglieri eletti sui 26 candidati: il più votato è stato il comasco Giampaolo Riva, già presidente del Comitato Provinciale Como/Lecco, con 6928 voti (8,62%) davanti a Roberto Goffi e Luca Barzaghi, vicepresidenti in carica, che hanno ottenuto rispettivamente 6586 e 6316 voti. All’Assemblea Regionale, oltre ai due candidati presidenti e ai candidati consiglieri Linda Boerci, Federico Danesi, Giulia Milani, Giampaolo Riva e Virginio Soffientini, sono intervenuti pure i dirigenti Franco Angelotti, Achille Ventura, Gianfranco Lucchi, Carlo Stassano, Dante Acerbis e Luciano Bagoli.

I 12 CANDIDATI ELETTI NEL CONSIGLIO:

Giampaolo Riva

Roberto Goffi

Luca Barzaghi

Bruno Frigeri

Federico Danesi

Virginio Soffientini

Mario Scirè

Maurizio Perini

Amedeo Merighi

Mario Pedroni

Stefano Auletta

Giorgia Vian