Atletica lariana la Polisportiva Colverde scende in pista con i corsi 2021/22 per tutte le età

Atletica lariana a settembre allenamenti gratuiti dai Pulcini ai Senior presso il centro sportivo Fumagalli a Gironico

Anche l'atletica lariana si prepara alla nuova stagione sportiva 2021/22 con ancora negli occhi le splendide emozioni vissute alle recenti Olimpiadi di Tokyo e le medaglie luccicanti conquistate in pista da Marcell Jacobs, dalla staffetta 4X100 maschile o nel salto da Gianmarco Tamberi. Tra le società nostrane chi si è già messa in moto con la sua macchina organizzativa è la Polisportiva Colverde che per la prossima stagione ha deciso di iniziare per il settore atletica una collaborazione con il GSV per ottimizzare le reciproche risorse da mettere a disposizione degli atleti. Ecco allora che la Pol Colverde con lo slogan "Vieni a provare l’Atletica leggera" ha già organizzato una serie di open day e prove di allenamenti gratuiti per tutto il mese di settembre organizzando vari corsi divisi per categorie e fasce di età. Gli allenamenti si svolgeranno presso il centro sportivo Fumagalli -Fraz. Gironico Via al Pascolo, 3 Colverde. Per informazioni è possibile contattare direttamente gli organizzatori al tel. 3381816739 (Maurizio).