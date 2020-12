Atletica lariana l’emergenza fa saltare la Festa dell’Atletica nostrana 2020

Atletica lariana il comitato Fidal Como Lecco costretto ad annullare un evento tradizionale.

Atletica lariana a gennaio il movimento torna in pista per le assemblee elettive regionale, provinciale e nazionale

Fine 2020 diverso dal solito e lontano dalla tradizione anche per l’atletica lariana che ha dovuto annullare la solita grande Fesra con tanto di premiazoni per atleti e società che si sono distinti maggiormente nell’arco dell’ultima stagione. L’emergenza Covid ha condizionato infatti tutta l’annata sportiva portando anche a far saltare la Festa dell’Atletica nostrana come ha comunicato la Fidal Como-Lecco

Il comunicato Fidal Como- Lecco

“A questo punto dell’anno, ultimamente, è sempre programmata la Festa dell’Atletica con la cerimonia di premiazione di Atleti e Società che maggiormente si sono distinti/e nel corso della stagione. Il 2020 non ha purtroppo visto la programmazione di manifestazioni o gare a causa di questa “maledetta” pandemia e dunque bilanci dell’annata sportiva non ne abbiamo molti, però abbiamo la speranza di tornare a vivere la nostra passione insieme a tutti voi, convinti che questa brutta situazione si allenti e nel 2021 ci si possa rivedere sui campi gara. Il Consiglio Provinciale augura Buone Feste!”.

A gennaio tempo di assemblee elettive

Ricordiamo che a gennaio l’atletica avrà in cartellone tre appuntamenti istituzionali molto importanti: il 9 gennaio l’assemblea elettiva regionale, il 17 gennaio l’assemblea elettiva provinciale ed infine il 31 gennaio l’assemblea nazionale per il rinnovo delle cariche elettive.