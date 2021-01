Atletica lariana:a Monza si svolge l’Assemblea elettiva regionale

Atletica lariana appuntamento importante d’inizio anno per la Filad Lombardia.

Atletica lariana per la presidenza sono due i candidati il presidente uscente Gianni Mauri e Alessandro Castelli

Appuntamento importante quello di oggi per l’Atletica lariana e lombarda. Oggi sabato 9 gennaio 2021 è in programma infatti l’Assemblea Regionale Elettiva che interessa anche le società nostrane: chiamata in prima convocazione alle ore 7:30 e chiamata in seconda convocazione alle ore 10. La sede dell’Assemblea si svolge al Palazzetto di Monza Vero Volley in Viale Gianbattista Stucchi a Monza (MB) ma avverrà a porte chiuse alla luce delle normative anti Covid tuttora vigenti: saranno ammessi solo i presidenti delle società aventi diritto al voto, i consiglieri con delega al voto, i candidati nei tre ruoli (presidente, consigliere e revisore dei conti FIDAL Lombardia), lo staff operativo del Comitato Regionale FIDAL Lombardia e i media accreditati. Non saranno ammesse deroghe. Due i candidati presidenti: il presidente in carica per il quadriennio 2016-20 Gianni Mauri e Alessandro Castelli, già presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia dal 2004 al 2008. Per il Consiglio Regionale sono 26 i candidati, mentre come revisore dei conti è in corsa Massimo Colombo.

CANDIDATI PRESIDENTI

Alessandro Castelli

Giovanni Mauri

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Auletta

Luca Barzaghi – uscente

Andrea Bettinelli

Linda Boerci

Ilaria Francesca Carrier Ragazzi

Claudio Danesi

Federico Danesi

Salvatore Darsena

Francesco Foletti

Bruno Frigeri – uscente

Sergio Garatti

Roberto Goffi – uscente

Fabio Mauri – uscente

Amedeo Merighi – uscente

Giulia Milani

Mario Pedroni

Maurizio Perini

Carlo Raile

Giampaolo Riva

Gianpiero Sala

Taoufiq Saoudi – uscente

Mario Scirè – uscente

Virginio Soffientini – uscente

Paolo Talenti – uscente

Wilma Tschang

Giorgia Vian – uscente

CANDIDATI REVISORI DEI CONTI