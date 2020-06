Atletica leggera è stato varato il nuovo calendario agonistico 2020

Atletica leggera news importanti dall’ultimo consiglio federale della FIDAL.

Atletica leggera ecco tutte le date dei campionati assoluti individuali e di squadra, corsa in montagna e Meeting nazionali

C’era molta attesa nel mondo dell’Atletica leggera e anche tra gli appassionati lariani, in merito alle decisioni dell’ultimo consiglio federale FIDAL che è avvenuto in questi giorni in video conferenza con i presidenti dei Comitati Regionali. Oltre a confermare il prolungamento della sospensione dell’attività agonistica fino al 14 giugno 2020, in osservanza del DPCM del 17 maggio 2020, il consiglio ha varato il nuovo calendario 2020 che era stato proposto dal gruppo di lavoro su Regolamenti e Calendario coordinato dal presidente federale Alfio Giomi, e composto dal vicepresidente vicario Vincenzo Parrinello, dai consiglieri Oscar Campari ed Elio De Anna, supportati nel compito dalla Direzione tecnica e dall’Area Organizzazione.

Ecco date e sedi delle gare:

Campionati Individuali e di Squadra Assoluti (1^ prova) a Padova: 28-29-30 agosto

Campionati Individuali e di Squadra – Festa dell’Endurance (2^ prova) a Modena: 17-18 o 24-25 ottobre

Campionati Individuali e di Squadra Allievi a Rieti: 11-12-13 settembre

Campionati Juniores/Promesse individuali e U23 a Squadre a Grosseto: 18-19-20 settembre

Campionati individuali e per Regioni Cadetti a Forlì: 3-4 ottobre

Campionati Individuali Master ad Arezzo: 9-10-11 ottobre

Corsa in montagna

Campionati Assoluti e Master Lunghe Distanze a Casto (BS) sono in programma il 4 ottobre.

Calendario Meeting Nazionali 2020

Savona, 16 luglio

Castiglione della Pescaia (GR), 25 luglio

Trieste, 1 agosto

Nembro (BG), 5 agosto (attesa conferma entro primi di giugno)

Lignano (UD) 18 agosto (attesa conferma entro primi di giugno)

Rovereto (TN), 8 settembre

Padova, 13 settembre

Conegliano (TV), 27 settembre

Chiari (BS), 27 settembre (meeting nazionale giovanile Cadetti/Allievi)