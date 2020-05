Atletica leggera, mercoledì 27 il nuovo calendario della stagione agonistica 2020

Atletica leggera: novità in vista dal prossimo consiglio federale Fidal.

Atletica leggera: si comincerà con i campionati Italiani Assoluti individuali

Si annuncia una settimana importante per l’atletica leggera italiana e per i tanti atleti lariani interessati alla ripresa delle attività agonistiche dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus.

Mercoledì 27 maggio, in occasione del Consiglio federale il gruppo di lavoro “Calendari e Regolamenti”, coordinato dal presidente federale Alfio Giomi, e composto dal vicepresidente vicario Vincenzo Parrinello, dai consiglieri Oscar Campari ed Elio De Anna, in collaborazione con la Direzione tecnica e l’Area Organizzazione, presenterà la proposta di riassetto della stagione agonistica 2020, per l’esame e la definitiva approvazione.

La proposta prevede un calendario per tutte le specialità che comincerà con i Campionati Italiani Assoluti Individuali a Padova in programma il 28-30 agosto quindi continuerà con i Campionati Italiani individuali Allievi a Rieti il 11-13 settembre, quindi con i Campionati Italiani Juniores e Promesse a Grosseto il 18-20 settembre. Inoltre la proposta prevede che i titoli di tutte le gare di mezzofondo, dagli Allievi all’Assoluto, alla luce delle limitazioni disposte per la diffusione del Covid-19, verranno assegnati in una manifestazione nuova studiata ad hoc e denominata “Campionati Italiani – Festa dell’Endurance”, in programma il 10-11 (o il 17-18) ottobre a Modena. Invece i titoli tricolori individuali Master saranno assegnati ad Arezzo, nel mese di ottobre (data ancora da definire).

Infine il Consiglio federale di mercoledì 27 maggio, in considerazione della cancellazione delle Finali del Campionato di società, stabilirà anche i criteri per la formulazione di una classifica per club, composta sulla base delle prestazioni ottenute nelle manifestazioni individuali, definita “Campionati Italiani a squadre”.