Attenzione Pallacanestro Cantù, Varese è viva e darà battaglia

Pallacanestro Cantù ieri l’Openjobmetis ha perso il recupero a Trieste ma per oltre 30′ è stata in partita

Primi allenamento per la Pallacanestro Cantù sotto la regia del nuovo coach Piero Bucchi che dopo essere stato presentato ufficialmente si è buttato anima e corpo nella sua nuova avventura in Brianza. Anche perchè ad attenderlo c’è un esordio da brividi in tutti i sensi: domenica 31 gennaio infatti la prima volta di Bucchi sulla panchina canturina coinciderà con il derby casalingo contro l’Openjobmetis Varese. Una sfida sempre sentita e importante ma che questa volta assume ancora più valenza vista la situazione di classifica in cui versano le due contendenti. Separate da pochi chilometri geograficamente e da soli due punti in graduatoria sul fondo. L’Acqua San Bernardo infatti si presenterà in campo con due lunghezze di vantaggio su Varese visto che ieri la squadra di coach Massimo Bulleri dopo 3 settimane senza allenamenti e con il roster ridotto a soli 7 senior (più i tre giovani Librizzi, Virginio e Van Velsen) è tornata in campo perndendo il recupero contro Trieste. Una sconfitta comunque onorevole per l’Openjobmetis che per oltre tre quarti ha giocato alla pari arrendendosi solo nel finale. Per Cantù quindi vietato distrarsi perchè quella che si troverà davanti domenica a Desio sarà un’Openjobmetis forse non ancora al completo ma sicuremente affamata di punti e decisa a dare battaglia.

Recupero di ieri del 14° turno d’andata

Allianz Trieste-Openjobmetis Varese 108-83

Programma del 18° turno, terzo di ritorno

Sabato 30 gennaio 2021 ore 20 Cremona-Virtus Bologna; domenica 31 ore 16 Cantù-Varese, ore 17 Milano-Trieste; ore 17.30 Trento -Fortitudo Bologna, ore 18 Brescia-Treviso; ore 20.45 Pesaro-Venezia; ore 20.30 Brindisi-Reggio Emilia. Riposa Sassari.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari 22; Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 20; Pesaro, Trieste 16; Treviso, Reggio Emilia 14; Trento, Cremona, Brescia 12; Fortitudo Bologna 10; Acqua San Bernardo Cantù 8; Varese 6.