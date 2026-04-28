L'iniziativa sportiva promossa dal Centro Karate Tradizionale di Cabiate è prevista per domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio, Cabiate diventerà la capitale del Karate Tradizionale italiano.

Attesa in paese per il grande appuntamento di Karate Tradizionale

Il comune comasco ospiterà infatti un evento di rilievo regionale targato FIKTA HIROSHI SHIRAI KARATEDO ASD (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Affini), sotto la direzione del Presidente della Commissione Tecnica Nazionale il Maestro Carlo Fugazza (8° Dan) coadiuvato dai Maestri Silvio Campari, Alessandro Cardinale e Pasquale Acri.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione ospitante, l’Asd Centro Karate Tradizionale di Cabiate (CKT Cabiate) – guidata dal Direttore Tecnico Maestro Corrado Stoico insieme agli Istruttori Giulio Luigi Mascarello, Carlo Mascarello e Matteo Malugani – e gode del prestigioso patrocinio del Comune di Cabiate, che invierà le Autorità per dare il benvenuto a tutti gli atleti.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da tutta la Lombardia, impegnati in una mattinata di alta specializzazione tecnica che culminerà con le sessioni d’esame per il passaggio di grado (dal I° al V° Dan).

La mattinata sarà dedicata a stage tecnici propedeutici agli esami.

Esami ed apertura al pubblico

Il momento clou della giornata inizierà alle ore 12 presso il Palazzetto dello Sport “Sara Colombo”. In questa cornice, i candidati sosterranno gli esami di passaggio Dan davanti alla Commissione Tecnica Nazionale, una prova d’eccellenza che permetterà a cittadini, famiglie e appassionati di scoprire il fascino e la disciplina di questa antica arte marziale.

L’evento rappresenta un prestigioso riconoscimento per il CKT Cabiate, realtà profondamente radicata nel territorio che, grazie alla stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale, porta nel cuore della Brianza una manifestazione di prestigio federale.