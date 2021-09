Aumento capienza negli impianti sportivi: gli abbonati della Pallacanestro Cantù potranno sedersi vicino ai congiunti

Servirà inviare richiesta

In queste ore è arrivata la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di aumentare la percentuale di capienza consentita per gli ingressi negli impianti sportivi al chiuso (passata dal 35% al 50%).

Aumento capienza negli impianti sportivi: i tifosi della Pallacanestro Cantù potranno sedersi vicino ai congiunti

Pallacanestro Cantù spiega quindi che i tifosi già in possesso di un abbonamento sarà data la possibilità di fare richiesta di avvicinarsi al posto occupato da un proprio congiunto parimenti abbonato e in possesso di abbonamento.

La richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre mezzogiorno di venerdì 1 ottobre, inviando una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com. Per effettuare il cambio e ricevere la nuova tessera sarà necessario presentarsi negli uffici di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti, 53, Cermenate, ai seguenti giorni e orari: venerdì 1 ottobre dalle ore 16 alle 19; sabato 2 ottobre dalle 10 alle 13.