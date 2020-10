Auto d’epoca Mauro Bonfante e Cinzia Bruno vincono la Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori 

Auto d’epoca buone nuove per il Veteran Car Club di Como.

Auto d’epoca bene anche gli altri equipaggi della Squadra Corse del VCC Como

Buone notizie per il mondo delle corse dell’auto d’epoca nostrane. Fa festa infatti il Veteran Car Club di Como per merito della coppia Mauro Bonfante e Cinzia Bruno che hanno vinto domenica scorsa l’edizione numero 29 della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori dominando la gare e dando un grande distacco agli altri equipaggi. Il Duo Bonfante-Bruno è stato in testa dalla prima all’ultima delle 85 prove cronometrate di gara ma molto bene si sono comportati anche gli altri equipaggi della Squadra Corse del VCC Como: il duo Luca e Giorgio Barni si è classificato con un brillante settimo posto, su0bito dietro Gerardo Nardiello-Manuela Grassi ottavi assoluti e Mauro Marelli-Ronchetti Domenico quattordicesimo.