Auto d’epoca quest’anno il 33° Giro del Lario purtroppo non si svolgerà

Auto d’epoca brutta notizia comunicata dal Veteran Car Club di Como.

Auto d’epoca il VCC però si è consolato vincendo il Trofeo Primavera di Trento

Una brutta noztia per i tanti appassionati nostrani del mondo delle auto d’epoca. Il Veteran Car Club Como ha annunciato a malincuore che quest’anno la 33a edizione del Giro del Lario, tradizionale Manifestazione di Regolarità Nazionale sul nostro territorio, purtroppo non si svolgerà ed è stata annullata.

Questo il comunicato ufficiale del VCC ai soci

“Carissimi soci, a seguito delle difficoltà organizzative connesse alla situazione di emergenza sanitaria, solo da poco in fase di lenta risoluzione, comunichiamo che la nostra Manifestazione di Regolarità Nazionale la 33a edizione del Giro del Lario è stata ANNULLATA. Stiamo organizzando in alternativa un raduno sulle strade Lariane nello stesso periodo: tenetevi pronti!

Sarà l’occasione per ricominciare a guidare le nostre auto e condividere una giornata sociale da troppo tempo attesa”.

Il VCC vince il TRofeo Primavera di Trento

Ma in casa del VCC Como però non si è rimasti con le mani in mano e i motori spenti ma l’attività è continuata portando buoni risultati e soddsfazioni. La Squadra Corse VCC Como ha infatti partecipato con ben 6 equipaggi al prestigioso Trofeo Primavera di Trento organizzato da Scuderiatrentina e ha vinto la classifica di Club grazie al successo assoluto conquistato dall’equipaggio Bonfante-Bruno.