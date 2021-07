Auto d'epoca si è messa in moto la macchina organizzativa della Erba-Madonna del Ghisallo 2021

Sono tornati a ruggire i motori del Veteran Car Club Como.

Auto d'epoca gli equipaggi del VCC hanno svolto la prima uscita stagionale con tanto di visita al Museo della Barca Lariana

C'è grande fermento in casa del Veteran Car Club Como e nel mondo della Auto d'epoca anche nella nostra provincia. Dopo una lunghissma pausa dovuta dall'emergenza pandemica, domenica 4 luglio il sodalizio comasco ha di nuovo fatto ruggire i motori e finalmente ha svolto la sua prima gita dell’anno andando a visitare il Museo della Barca Lariana con annesso giro completo del lago di Como. Tante le tappe suggestive lungo la Strada Statale Regina in direzione Pianello Lario, sede del Museo, come quella presso la stupenda punta del Balbianello dove gli equipaggi VCC hanno potuto ammirare un panorama incantevole. Ma intanto si è già messa in moto la macchina organizzativa della 19esima edizione della Erba-Madonna del Ghisallo che ha cambiato data e si svolgerà domenica 10 ottobre 2021. Una manifestazione che si annuncia entusiasmante e ricca di novità lungo le strade del triangolo lariano dopo che l'edizione del 2020 era stata annullata per le problematiche legate alla pandemia. Un appuntamento da non perdere quindi per tutti gli appassionati. Nell'attesa Il Veteran Car Club Como ha ospitato nella sua sede di Arosio, Mauro Bonfante e Dino Nardiello che hanno tenuto una vera e propria lezione teorica di regolarità risrevata ai ragazzi del Gruppo Giovani del VCC Como. Una lezione teorica molto interessante e utile ad avvicinare anche i giovani alla disciplina della regolarità e a cui seguirà anche una sessione di allenamento cronometrato.