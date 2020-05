Auto storiche la Sei ore di Colverde e delle Terre di Frontiera rinviata

Auto storiche rinviato l’evento turistico con prove di regolarità in provincia.

Auto storiche il 2° Trofeo Corrado Peverelli avrebbe dovuto svolgersi prima il 19 aprile scorso e poi il 6 settembre

L’emergenza coronavirus ha stoppato anche le auto storiche e le manifestazioni di categoria in programma nella provincia di Como. Tra questi anche la Sei ore di Colverde e delle Terre di frontiera- il 2° Trofeo Corrado Peverelli, la regularity race che si sarebbe dovuta svolgere il 19 aprile scorso ma che è stata ovviamente rinviata per l’emergenza Covid 19. La nuova data individuata dagli organizzatori poi è stata quella di domenica 6 settembre quando si sarebbero dovute svolgere le gare di regolarità con le auto storiche immerse nel verde delle colline e della valli dell’area insubrica comasca. Purtroppo però l’evento è stato definitivamente rinviato a domenica 18 aprile 2021. Gli organizzatori però hanno in mente di attuare un “piano B” per settembre 2020 quando, in data ancora da destinarsi, si dovrebbe svolgere un raduno per pochi amici appassionati regolaristi in un’area dedicata e chiusa al traffico, nel pieno rispetto delle norme vigenti sul contenimento Covid 19.

Per qualsiasi altra informazione gli interessati possono scrivere a info@ruotestorichelainatesi.it e seioredicolverde@gmail.com