Auto storiche rombono i motori...tutto è pronto per il via del 33° Giro del Lario

Auto storiche quasi finito il conto alla rovescia dell'evento organizzato da Veteran Car Club Como.

Auto storiche dopo 2 anni di assenza per la pandemia torna una grande classica per gli appassionati sabato 11 e domenica 12 giugno sulle strade provinciali

Il conto alla rovescia ormai sta per scadere per dare il via a uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle auto storiche. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia infatti domani sabato 11 giugno tornerà sulle strade della provincia di Como il Giro di Lombardia con una 33esima edizione anche si annuncia davvero speciale e spettacolare. L'organizzazione curata da Veteran Car Club Como ( con il patrocinio dei Comuni di Como, Cantù e Bellagio e dell'l’Arma dei Carabinieri) si è davvero data un gran d'affare per realizzare un'edizione super e valida per il tricolore ASI crono meccanici e liberi.

Nelle prossime ore si chiudono le iscrizioni all’evento Lariano e della Brianza Canturina. La rievocazione storica del giro notturno del Lario è diventata una grande classica nazionale e propone in questa due giorni che si concluderà domenica 12 in riva al lago di Como un appetitoso mix di passerelle d'auto d'epoca per tutti gusti, prove di abilità e velocità ma anche un tour promozionale delle bellezze del nostro territorio dai borghi lacustri e lungo le strade della Brianza canturina. L'appuntamento è fissato per la partenza delle ore 10.30 in piazza Cavour a Como, poi gli equipaggi romberanno lungo un itinerario che si snoderà tra Valle d’Intelvi, Alto Lario, Varenna, per fare tappa nella serata di sabato in centro a Cantù. Quindi domenica tappa sul lungo lago di Bellagio per poi dirigersi verso il traguardo finale presso l’aeroclub di Como, dove si svolgeranno le premiazioni quegli equipaggi. Sono le ultime ore per iscriversi con richieste arrivate da numerosi club di auto storiche italiani, svizzeri e tedeschi. Il conto alla rovescia è quasi scaduto, i motori iniziano a rombare... Tutto è pronto il 33° Giro del Lario sta per scattare.

Per informazioni: www.veterancarclubcomo.it tel. 031 763 395 – info@veterancarclubcomo.it.