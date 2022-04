Auto storiche  un 2022 ricco di appuntamenti con il Veteran Car Club di Como

News dalle quattro ruote d'epoca

Auto storiche il sodalizio lariano ha aperto il suo calendario di eventi e appuntamenti

Auto storiche spiccano il 33° Giro del Lario a giugno e a ottobre la tradizionale Cronoscalata "Erba-Madonna del Ghisallo".

Sono tanti gli appuntamenti per gli appassionati di auto storiche proposti anche per quest'anno dal Veteran Car Club Como. Dopo l'annuale assemblea dei soci che si è svolta il 27 marzo scorso nell'incantevole cornice del Castello di Casiglio ecco che si annuncia ricco e prestigioso il calendario sociale 2022 proposto dal Veteran Car Club Como. Anche quest'anno non mancheranno alcuni eventi di spicco. Primo tra tutti il Giro del Lario che dopo 2 anni di assenza per la pandemia, tornerà con la sua 33esima edizione sabato 11 e domenica 12 giugno con regolarità a cronometri liberi oppure giro turistico. Inoltre il 2 ottobre tornerà anche la tradizionale Cronoscalata "Erba-Madonna del Ghisallo". Non mancheranno però anche altri momenti di festa, gite, fiere, gare e tanto divertimento.

Il calendario dei prossimi eventi del club lariano

24 aprile: "Le Storiche al centro" manifestazione in collaborazione con il Centro Commerciale Mirabello di Cantù

22 maggio: Gita sociale nelle campagne di Voghera con visita a una collezione Bugatti

11-12 Giugno: 33esima edizione del Giro del Lario - Rievocazione storica Giro notturno del Lario Trofeo regolarità ASI

3 luglio: gita enogastronomica

25 settembre: giornata nazionale del veicolo storico con i Club ASI Lombardia

2 ottobre: 20° Cronoscalata Erba-Madonna del Ghisallo Trofeo Formula ASI

22 ottobre: gita a "Auto moto d'epoca" presso la Fiera di Padova

17 dicembre Cena e auguri di Natale