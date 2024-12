Avanza il Cassina, l'Aurora fa suo il derby: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati

Prima categoria: il Cassina passa nel recupero

Girone A - Che beffa per la For Soccer (Faloppiese Olgiate Ronago): avanti 0-2 a fine primo tempo, gli uomini di mister Trunetti si fanno rimontare nel finale dall'Arsaghese, subendo il 2-2 in pieno recupero. Ora sono ottavi a 23 punti in una classifica che è comunque cortissima.

Girone B - Il Cassina batte 2-1 in extremis il Luisago Portichetto: decisiva la rete di Clerici nel recupero. L'Itala cade 1-0 sul campo del Limbiate con un rigore molto discusso. Raggiunto sull'1-1 il Bulgaro dal Rovellasca, mentre la Cdg Veniano perde 1-3 lo scontro salvezza con il Monnet Xenia. La classifica vede il Cassina accorciare a -2 dalla capolista Sc United, Itala invece ottava a 21 punti. Bulgaro quartultimo a quota 10 e Veniano che scala in penultima posizione con 8.

Seconda categoria: l'Aurora continua a volare

Girone G - Cinquina dell'Aurora Montano al Colverde: il derby finisce 5-2. Tiene il passo il Cda Cavallasca, che passa 1-2 a Erba e resta terza a -2 dai gialloverdi. Sconfitta 1-2 la Concagnese dall'Albavilla: è undicesima a 15 punti. A 14 troviamo invece l'Uggiatese, che fa registrare la seconda vittoria di fila (0-1 a Porlezza). Crisi nera per la Guanzatese: rimedia la settima sconfitta di fila sul campo della Lariointelvi e resta penultima.

Terza categoria: buon punto per il Villaguardia

Como - Girone A

Niente da fare per il Real San Fermo, che si arrende per 3-1 alla Vasca: è settimo a 23 punti.

Varese - Girone A

Pareggio interno (1-1) contro il Calcio Olgiate Olona per il Villaguardia, che lascia così l'ultimo posto in classifica raggiungendo quota 5 punti.