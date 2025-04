Bagordo, Ventura e Alexa tris del PGC Cantù in Nazionale Under16 

Ancora belle notizie in casa del PGC, Progetto Giovani Cantù: la Nazionale Under16 chiama a sé giovani promesse.

Tris del PGC in Nazionale

Dopo la qualificazione della squadra Under 15 alle final four lombarda e all'interzona, il club brianzolo può brindare a buone nuove tinte d'azzurro. In occasione del raduno della Nazionale Under 16, in programma a Caorle dal 15 al 19 Aprile, il Settore Squadre Nazionali ha infatti convocato anche i due giovani canturini classe 2009 Federico Bagordo e Simone Ventura. Inoltre, il loro compagno di club Teodor Alexa è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione. Il programma del raduno prevede, oltre agli allenamenti, anche un’amichevole contro la selezione nazionale della Croazia. Ricordaimo che l'Italia u16 parteciperà agi Europei di categoria in programma a Tbilisi in Georgia, dall’8 al 16 agosto 2025 e sono stati inseriti nel Gruppo D, con Romania, Lettonia e Grecia.

Gli azzurrini convocati per Caorle

Alba Alessandro 2009 A/C Aquila Basket Trento

Bagordo Federico 2009 A/C Pallacanestro Cantu'

Baldasseroni Guglielmo 2009 PM Pall. Reggiana

Chouenkam Andrea 2009 A Pall. Trieste 2004

Compaore Farid 2010 A Pall. Olimpia Milano

Cucco Pietro 2010 A College Basketball

Dalla Bernardina Alessandro 2009 A Aquila Basket Trento

Furfaro Gabriele 2010 A Pallacanestro Vado

Ilardi Diego 2010 G Anzio Basket Club

Leonardi Riccardo 2009 G Victoria Libertas Pall

Lojacono Paolo 2009 A/C Reyer Venezia Mestre

Machetti Mario 2009 PM Aquila Basket Trento

Maggiorini Andrea 2010 A Ayers Rock Bk Gallarate

Milazzo Marco 2009 G Virtus Pall. Bologna

Nicolodi Leonardo 2009 G Pall. Olimpia Milano

Papale Filippo 2009 PM CAB Stamura Basket Ancona

Ronci Nicolo' 2009 G Basket Santarcangelo

Ruggeri Mattia 2009 A Basket Santarcangelo

Santini Lapo 2009 A Junior Basket Trento

Sguazzin Mattia 2010 G Pall. Olimpia Milano

Tornese Francesco Giorgio 2009 A/C Pall. Olimpia Milano

Ventura Simone 2009 PM Pallacanestro Cantù

Vogogna Jacopo 2009 PM Pall. Olimpia Milano

Zotti Pavlovic Lorenzo 2009 PM Oneteam Basket Forli'

Allenatore: Giuseppe Mangone

Assistente Allenatore: Vanni Talpo, Antonello Sorci

Preparatore Fisico: Roberto Marocco