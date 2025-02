Basile convocato con l'Italbasket per le sfide in Turchia e Ungheria

Italbasket pronto per gareggiare e conquistare match importanti in vista degli Europei 2025 e lo fa con Basile.

Basile porta i colori azzurri

Lunedì 17 febbraio, a Roma, si è radunata la Nazionale italiana maschile di basket che, al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, ha iniziato a lavorare in vista delle ultime due gare valide per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025. L'Italia giocherà contro la Turchia a Istanbul, giovedì 20 febbraio, alle 18.30 ora locale (live su DAZN e Sky Sport Arena) e, poi, contro l’Ungheria a Reggio Calabria domenica 23 febbraio (ore 20.30 live su DAZN e Sky Sport Uno). Tra i 16 convocati dal CT azzurro Gianmarco Pozzecco figura anche il cestista dell'Acqua San Bernardo Cantù Grant Basile. Ieri, martedì 18 febbraio, la partenza per Istanbul.

I 16 azzurri convocati

2 Dame Sarr 2006 196 Guardia Barcellona (Spagna)

18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Alba Berlino (Germania)

19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Alba Berlino (Germania)

20 Saliou Niang 2004 199 Ala Dolomiti Energia Trentino

21 Grant Basile 2000 206 Ala Acqua San Bernardo Cantù

22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

24 Francesco Ferrari 2005 196 Ala Ueb Gesteco Cividale

28 Davide Casarin 2003 197 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia

30 Gugliemo Caruso 1999 208 Ala/Centro EA7 Emporio Armani Milano

35 Mouhamet Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Segafredo Bologna

37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese

38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark

40 Luca Severini 1996 204 Ala Bertram Tortona

44 Sasha Grant 2002 202 Ala Unahotels Reggio Emilia

45 Nicola Akele 1995 203 Ala Virtus Segafredo Bologna

54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Segafredo Bologna

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Edoardo Casalone, Giuseppe Poeta, Federico Fucà

Capo Delegazione: Gigi Datome

Programma ultimi due turni girone B

Giovedì 20 febbraio 2025

Turchia- Italia

Ungheria-Islanda

Domenica 23 febbraio 2025

Italia- Ungheria

Islanda-Turchia

Classifica Girne B

Italia 7 (3/1)

Turchia 7 (3/1)

Islanda 6 (2/2)

Ungheria 4 (0/4)