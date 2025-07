Basket 3contro3: a Cucciago aperte le iscrizioni al Blackcourth Next Gen

Pallacanestro minors

La società brianzola di Fabio Borghi annuncia un nuovo playground per tutte le età.

L’annuncio tanto atteso da tutti gli appassionati della palla a spicchi: il prossimo settembre si scende in campo per il Blackcourth Next Gen.

Blackcourth Next Gen

Sulla collina di Cucciago, si sa, il basket e i sui appassionati non vanno mai in vacanza. Infatti, in queste ore la società Cucciago Bulls ha aperto le iscrizioni per partecipare a un grande Streetball organizzato dal presidente Fabio Borghi che si svolgerà il 6 settembre su campi all'aperto del PalaBLM - Cucciago. "Sei pronto a scendere in campo e dominare il 3 contro 3? Ti aspettiamo sabato 6 settembre. Ci sarà un torneo aperto a tutte le età e a tutte le categorie dal minibasket ai Senior. Non mancare!"

Sono previsti tornei per le categorie Minibasket nati 2019-2020, Minibasket nati 2017-18, Minibasket nati 2014-15-16; tornei giovanili Under 13/15 e Under 17/19; Torneo Senior.

Gli interessati possono iscriversi sul sito ufficiale www.basketcucciagobulls.com.